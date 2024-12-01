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Аллею участников СВО благоустроят в Тобольске

Общество, 17:53 28 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Благоустройство аллеи участников СВО на Алемасовском кладбище утвердили депутаты на итоговом заседании Тобольской гордумы. В 2025 году начнется реставрация еще нескольких объектов культурного наследия, сообщает администрация Тобольска.

Кроме того, на заседании подняли вопрос сохранения 254 объекта культурного наследия в следующем году, 18 из которых включены в программу "Тобольск настоящий".

По шести разработана проектная документация, по одному продумывают концепцию. На пяти памятниках идут ремонтно-реставрационные работы.

"Ведется разработка целого пула проектной документации, с помощью которой в дальнейшем будет проводиться работа по реставрации. Сейчас проводятся реставрационные работы на Завальном кладбище, водонапорной башне. Мы взаимодействуем с частными собственниками, которые выкупили объекты культурного наследия и планируют разместить в них гостиницы, торговые объекты", - рассказал заместитель главы Тобольска Владимир Третьяков.

Привели в порядок 13 надгробий на Завальном мемориальном некрополе, снесли 65 аварийных деревьев, наладив утилизацию мусора, наладили значительную часть территории.

В 2025 году в городе начнется реализация новых проектов. Депутаты приняли, по словам главы Тобольска Петра Вагина, качественный проработанный бюджет свыше 9,5 млрд рублей. Это позволит, в том числе сохранить все социальные обязательства.

Инна Кондрашкина

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# объекты культурного наследия , Петр Вагин , Тобольск

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