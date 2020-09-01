  • 11 сентября 202011.09.2020пятница
  • USD75,5274
    EUR89,3036
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлили до 28 сентября

Губернатор, 11:41 11 сентября 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Далее в сюжете В Тюменской области не готовят новых ограничений бизнесу по COVID-19

Режим повышенной готовности в Тюменской области из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции продлен до 28 сентября, сообщил в ходе VIII Всероссийского молодежного бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей – 2020" губернатор Александр Моор.

Он сказал, что такое решение было принято на заседании областного оперативного штаба 10 сентября.

В Тюменской области по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. В то же время разрешили возобновить выставочную деятельность и работу развлекательных детских центров.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:17 11.09.2020В Тюменской области не готовят новых ограничений бизнесу по COVID-19
11:41 11.09.2020В Тюменской области режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлили до 28 сентября
12:03 10.09.2020Моор: проекты СИБУРа играют ведущую роль в привлечении инвестиций в экономику
10:30 10.09.2020Новый детский сад открылся в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени