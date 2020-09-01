В Тюменской области режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлили до 28 сентября

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

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Режим повышенной готовности в Тюменской области из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции продлен до 28 сентября, сообщил в ходе VIII Всероссийского молодежного бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей – 2020" губернатор Александр Моор.

Он сказал, что такое решение было принято на заседании областного оперативного штаба 10 сентября.

В Тюменской области по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. В то же время разрешили возобновить выставочную деятельность и работу развлекательных детских центров.

Евгений Бабенко