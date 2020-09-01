Безработные родители получат в сентябре выплаты на детей

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Безработным выплатят в сентябре 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка. Такое решение приняло правительство РФ, постановление об этом подписано, сообщает Госдума.

Это одна из мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

Средства на эти цели – 8,5 млрд рублей – будут выделены из федерального бюджета.