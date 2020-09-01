Эксперты назвали сроки жизнеспособности COVID-19 в воде

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При попадании вируса SARS-CoV-2 в водную среду, его жизнеспособность напрямую зависит от состава и температуры воды, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохраняться. При этом время инактивации нового коронавируса напрямую зависит от температуры воды. В воде комнатной температуры 90% вирионов коронавируса погибали в течение 24 часов, и 99,9% − в течение 72 часов.

С увеличением температуры воды количество жизнеспособных вирусных частиц существенно снижается. Кипячение воды приводит к ее полному обеззараживанию и уничтожению вируса. В хлорированной воде вирус полностью теряет жизнеспособность.

Роспотребнадзор ведет мониторинг за циркуляцией возбудителя COVID-19 в морской воде прибрежной зоны, воде, отобранной в чашах бассейнов санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, аквапарков, источников централизованного питьевого водоснабжения, в смывах с поверхностей.

С июля специалисты провели 7 тыс. 217 исследований, из них: водные объекты в местах водопользования – 1 тыс. 35 исследований, бассейны – 189 исследований, аквапарки – 104 исследования, источники централизованного питьевого водоснабжения – 174 исследования, распределительная сеть – 444 исследования, нецентрализованная система питьевого водоснабжения – 6 исследований, сточные воды – 391 исследование, смывы с поверхностей – 4 тыс. 874 исследования.

Возбудитель COVID-19 в исследованных пробах не выявлен.