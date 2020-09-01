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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

51 случай COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки

Общество, 12:47 10 сентября 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

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51 новый случай коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за сутки. Всего в России подтвердили 5 тыс. 363 новых случая заболевания в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 24,3% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 128 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 тыс. 915 человек.

В Москве выявили 695 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге - 215, в Московской области - 169.

В Свердловской области COVID-19 подтвердили у 126 человек, в Челябинской - у 69, в Югре заболели 80 пациентов, на Ямале - 54, в Курганской области - 26.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 46 тыс. 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 тыс. 263 летальных исхода, выздоровели 862 тыс. 373 человека.

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# коронавирус , статистика

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