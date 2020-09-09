В Тюменской области 8206 человек заболели COVID-19 с начала пандемии

www.mos.ru, М. Мишин www.mos.ru, М. Мишин

В Тюменской области 8 тыс. 206 человек заболели COVID-19 с начала пандемии. Такие данные приводит региональный оперативный штаб 9 сентября.

За минувшие сутки в Тюменской области коронавирусная инфекция выявлена у 48 жителей. 21 человек выздоровел. За весь период после ковида оправились 7 тыс. 173 человек.

11 пациентов подключены к ИВЛ. 657 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 567 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 31 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.