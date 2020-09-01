В Тюменской области не готовят новых ограничений бизнесу по COVID-19

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Нет необходимости во введении тотальных ограничений для бизнеса в случае возникновения второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на VIII Всероссийском молодежном бизнес-форуме "Слет успешных предпринимателей-2020", который стартовал в Тюмени 10 сентября.

"У врачей есть большой опыт и понятные методики лечения этого заболевания. Создан необходимый запас медикаментов, оборудования и средств индивидуальной защиты. Поэтому вполне достаточно будет выявлять и быстро локализовывать очаги инфекции. Даже если зафиксируют рост заболеваемости, тюменская система здравоохранения к этому готова", - отметил губернатор.

"Предприниматели по своей сути - оптимисты", - обратился он к участникам, которые съехались в областную столицу из более чем 50 регионов России. Александр Моор рассказал гостям из других регионов об обнулении налогов для малого и среднего бизнеса и других мерах поддержки предпринимательства, действующих в регионе в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

В регионе были сохранены все механизмы помощи бизнесу – поручительства гарантийного фонда, инвестиционные займы на реализацию новых проектов, возмещение затрат по приобретению оборудования в лизинг, субсидии на инновационную деятельность.

Новыми мерами поддержки, направленными в первую очередь на поддержание предпринимательской активности и смягчение последствий пандемии, стали снижение налоговой нагрузки, уменьшение платежей по договорам аренды государственного и муниципального имущества, предоставление беззалоговых микрозаймов под льготную ставку, компенсация процентных ставок по банковским кредитам.

Одни только меры налоговой поддержки позволили предпринимателям региона сэкономить около 3 млрд рублей. Кроме того, на прямую финансовую поддержку бизнеса в виде микрозаймов и субсидий дополнительно было выделено 300 млн рублей.

Евгений Бабенко