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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В летних лагерях Тюменской области не было случаев заражения COVID-19

Общество, 11:08 11 сентября 2020

фото "Тюменская линия"

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Летняя оздоровительная кампания в Тюменской области прошла благополучно, в организациях отдыха и оздоровления детей не зарегистрированы случаи массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В тюменских лагерях отдохнули 75 тыс. 757 детей. Работу завершили 607 летних оздоровительных организаций.

Услуги отдыха и оздоровления детей были организованы в 588 лагерях с дневным пребыванием детей, в 13 загородных лагерях, в трех загородных санаторно-оздоровительных организациях, а также в трех санаториях.

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# дети , летняя оздоровительная кампания

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