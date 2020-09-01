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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пятьдесят новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области

Общество, 12:57 12 сентября 2020

Фото: www.mos.ru, Д.Гришкин

Далее в сюжете За минувшие сутки от COVID-19 излечились 28 тюменцев

Пятьдесят новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за последние сутки.

В целом по России выявлено 5 488 новых случаев заболевания. Из них 22,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. Полностью выздоровели 5 тыс. 428 человек.

За весь период пандемии в России выявлено 1 млн 057 тыс. 362 случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 18 тыс. 484 летальных исхода, выздоровели 873 тыс. 535 человек.

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