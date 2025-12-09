Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали в Заводоуковске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники полиции в Заводоуковске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков обратили внимание на гражданина, который вел себя подозрительно, постоянно оглядывался по сторонам на одной из автобусных остановок.

Во время беседы с правоохранителями мужчина начал проявлять беспокойство, и оперативники приняли решение о проведении досмотра. Полицейские изъяли из носка подозреваемого прозрачный пакетик с белым порошком. Экспертиза установила, что в пакете находится 1,42 грамма N-метилэфедрона. Задержанный рассказал полицейским, что приобрел синтетический наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело.