Встречи с целью помощи участникам СВО проводят в учреждениях спорта Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встречи с целью поддержки и помощи участникам СВО и их родным регулярно проходят в учреждениях спорта и молодежной политики, сообщает администрация Тюмени.

На базе школы № 45 (ул. Ишимская, 11) совместно со спортивной школой "Водник" (ул. Судоремонтная, 2Б) 11 декабря в 19 часов состоится тренировка со спортивным инструктором в рамках проекта "Будь здоров".

В детском морском центре "Алый парус" (ул. Макарова, 11) 10 декабря, а также каждую среду с 15 часов проходят тренировки по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.

С 8 по 12 декабря с 8 до 18 часов в детском морском центре "Алый парус" (ул. Макарова, 11) продолжается плетение маскировочных сетей.

Возрастное ограничение: 12+.