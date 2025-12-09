  • 9 декабря 20259.12.2025вторник
  • В Тюмени -22..-24 С 1 м/с ветер северный

Встречи с целью помощи участникам СВО проводят в учреждениях спорта Тюмени 

Общество, 21:03 08 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встречи с целью поддержки и помощи участникам СВО и их родным регулярно проходят в учреждениях спорта и молодежной политики, сообщает администрация Тюмени.

На базе школы № 45 (ул. Ишимская, 11) совместно со спортивной школой "Водник" (ул. Судоремонтная, 2Б) 11 декабря в 19 часов состоится тренировка со спортивным инструктором в рамках проекта "Будь здоров".

В детском морском центре "Алый парус" (ул. Макарова, 11) 10 декабря, а также каждую среду с 15 часов проходят тренировки по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.

С 8 по 12 декабря с 8 до 18 часов в детском морском центре "Алый парус" (ул. Макарова, 11) продолжается плетение маскировочных сетей.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:36 08.12.2025Артем Жога: в УФО растет число многодетных семей, но темпы нужно увеличить
21:03 08.12.2025Встречи с целью помощи участникам СВО проводят в учреждениях спорта Тюмени 
19:49 08.12.2025Сборник "Марафон героев" презентовали в Тюмени
19:37 08.12.2025Новогодние события Тюмени собрали на одном сайте

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора