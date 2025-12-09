Артем Жога: в УФО растет число многодетных семей, но темпы нужно увеличить

В УФО число многодетных семей растет. Благодаря нацпроекту "Семья" суммарные коэффициенты рождаемости третьего и следующих детей выше общероссийских, но темпы необходимо увеличить.

Об этом в Telegram-канале написал полномочный представитель президента Российской Федерации в УФО Артем Жога. 8 декабря он принял участие в Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, который провел глава государства.

“В этом году запущены 19 новых национальных проектов, которые касаются всех сфер жизни россиян. Уральский федеральный округ стабильно сохраняет высокую динамику их реализации. Однако задач перед страной стоит много. Владимир Владимирович Путин акцентировал внимание на ряде вопросов: говорили об "обелении" экономики, рынке труда, технологическом суверенитете”, – написал полпред.

По словам главы государства, все нацпроекты должны способствовать решению демографических проблем. Нам предстоит актуализировать региональные программы повышения рождаемости и разработать новые меры.

Также президент поставил задачу в кратчайшие сроки утвердить программу развития опорных населенных пунктов. На Урале и в Западной Сибири их 112. Это и крупные города, как Челябинск или Сургут, так и небольшие, как Куртамыш, Сатка или Верхняя Салда. Улучшение качества жизни в опорных городах – важная задача до 2030 года.

“Владимир Владимирович несколько раз подчеркнул: жители России должны чувствовать перемены к лучшему, а также каждый день видеть пользу от национальных проектов”, – заключил Жога.