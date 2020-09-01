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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

За минувшие сутки от COVID-19 излечились 28 тюменцев

Общество, 13:06 12 сентября 2020

Фото: www.mos.ru, Д. Гришкин

28 жителей Тюменской области излечились от новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. За весь период пандемии выздоровели 7 тыс. 259 человек.

По данным на 12 сентября за минувшие сутки в регионе выявлено 50 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии заболели 8 тыс. 360 человек.

За минувшие сутки заболели 4 ребенка. 8 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 683 человека остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 673 человека находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 32 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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