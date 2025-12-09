Независимый аудитор проверит отчётность Фонда капремонта Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Независимый аудитор проверит бухгалтерскую отчётность Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

"Жилищный кодекс предписывает ежегодную независимую проверку годовой бухгалтерской отчётности региональных операторов капитального ремонта. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области приглашает организации принять участие в конкурсе по отбору аудитора", - уточняется в сообщении.

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Заявки принимают с 16 по 25 декабря по адресу: 625000, Тюмень, ул. Первомайская, 34/1, департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, каб. 423, с понедельника по четверг с 8 часов 45 минут до 18 часов, в пятницу с 9 до 17 часов.

Договор заключат с победителем отбора на три года – с 2025 по 2027.