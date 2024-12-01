Более восьми тонн замороженной рыбы ввезли в Тюменскую область из Казахстана

| Фото: управление Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Более восьми тонн замороженной рыбы импортировали из Казахстана в Тюменскую область в декабре. Партия включала 437 кг щуки и семь тыс. 633 кг пеляди, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

На весь груз были оформлены необходимые ветеринарные сопроводительные документы, партия разрешена ко ввозу.

В управлении отметили, что подконтрольные товары в течение всего времени перемещения должны сопровождаться ветеринарными сертификатами, оформленными уполномоченными органами государств членов Таможенного союза.