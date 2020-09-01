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Тюменский театр "Мимикрия" представил спектакли на фестивале в Перми

Общество, 17:32 14 сентября 2020

из архива Полины Захаровой | Фото: из архива Полины Захаровой

Четыре спектакля отыграли актеры тюменского театра "Мимикрия" в рамках Международного фестиваля уличных театров "Флюгер", который проходил в Перми 11 и 12 сентября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор театра "Мимикрия" Полина Захарова, актеры в оба дня представили пермякам постановки "Птицы" и "Мумий-land".

"Для нас большая честь участвовать в фестивале "Флюгер". Это один самых крупных фестивалей уличных театров России. В нем приняли участие 18 театров. Каждый показал не менее четырех перформансов. Мы успели посмотреть и вдохновиться уличными спектаклями своих коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Альметьевска и даже из Эстонии", — поделилась Полина Захарова.

из архива Полины Захаровой | Фото: из архива Полины Захаровой

По ее словам, в Перми культурные и благодарные зрители. Артисты "Мимикрии" получили положительную обратную связь. "И дети, и взрослые смотрели не отрываясь, даже несмотря на не совсем приятную погоду", — заключила директор театра.

Инна Пахомова

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# актеры , спектакль , театр Мимикрия , театры

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