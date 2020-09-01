Восемь аварийных строений снесут в Уватском районе

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Восемь аварийных строений снесут в Уватском районе в 2020 году. На это направят 3,4 млн рублей из местного бюджета, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Снос ветхих зданий проводят не только для того, чтобы устранить угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, но и облагородить облик населенных пунктов.

Так, в Першино уберут старую баню по ул. Октябрьской: она не используется по назначению более 15 лет. В Алымке под снос попадают ветхие телятник, коровник, зернохранилище и гараж для сельхозтехники. В дер. Верхний Роман снесут здание начальной школы: объект прекратил функционировать около тридцати лет назад. В Увате по ул. Береговой демонтируют старую теплотрассу, а в Уках по ул. Луговой – аварийное здание бывшей котельной.

В управлении имущественных отношений и земельных ресурсов администрации уточнили, что после сноса объектов будет рассматриваться вопрос о возможности дальнейшего использования освободившихся земельных участков.

"За многие десятилетия хозяйственной деятельности в районе не только появляются новые объекты, но и выводятся из эксплуатации здания и сооружения, отслужившие свой срок. На первом месте в наших планах – снос аварийного жилья. Он будет произведен в несколько этапов по мере строительства новых домов. А пока мы можем навести порядок в коммунальном хозяйстве и почистить территорию", – сказал глава Уватского района Сергей Путмин.