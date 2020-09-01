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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка устроила поножовщину в квартире бывшего супруга

Происшествия, 12:24 15 сентября 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено в Тюмени, сообщает пресс-служба городского УМВД.

42-летняя местная жительница приехала навестить и поздравить с именинами одного из своих шестерых детей, проживающих с бывшим супругом. Ее возмутило, что мужчина был пьян и с посторонней женщиной. Между бывшими возлюбленными вспыхнул конфликт, в ходе которого бывшая супруга ранила кухонным ножом потерпевшего.

Злоумышленницу задержал ближайший наряд ГИБДД. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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# поножовщина

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