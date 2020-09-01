Конкурс Минкультуры выявит лучшее продвижение бренда библиотек

| Фото: culture.gov.ru | Фото: culture.gov.ru

Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс "Библиотеки. ПРОдвижение", сообщает Министерство культуры.

Заявки принимают до 15 октября в четырех номинациях: "Библиотека как бренд", "Лучшая пресс-служба библиотеки", "Лучший пиар-проект: продвижение библиотечного мероприятия, акции", "Продвижение библиотеки в социальных сетях". Победители в каждой номинации получат дипломы и памятные подарки.

Лучшие работы выберет жюри, а специально приглашенным экспертом выступит заведующий лабораторией "Факультет коммуникаций, медиа и дизайна" Высшей школы экономики Александр Милкус.

Награждение победителей и призеров конкурса состоится на координационном совете по культуре в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Подробнее об условиях участия в конкурсе на сайте библиотеки.рф.