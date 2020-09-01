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Абатские музыканты получили Гран-при всероссийского конкурса 

Общество, 18:49 18 сентября 2020

организаторов регионального фестиваля любительских коллективов | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов

Эстрадно-духовой ансамбль "Мелодия" Абатского дома культуры получил Гран-при всероссийского конкурса вокального и инструментального искусства "Голос лета". Для участия в нем коллектив направил видео с номерами: Гленн Миллер "In the mood" и французскую народную песенку "Розе Мари".

"Это одно из самых значимых достижений для нашего самодеятельного коллектива. Потому как нам пришлось соревноваться с профессиональными коллективами", - сказал руководитель абатского ансамбля Денис Новиков в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Эстрадно-духовой ансамбль "Мелодия" образовался в 2006 году. В его состав входят старшеклассники, молодежь, представители старшего поколения, всего 12 человек. Играют самодеятельные музыканты на саксофонах, трубах, ударных, клавишных, гитаре и бас-гитаре.

"Играем эстрадную музыку, джаз, композиции из популярных кинофильмов: "Свой среди чужих", "Салют" Джо Доссена. Из кинофильма "Цыган" - встреча и другие известные мелодии, - говорит Денис Новиков. - Продолжаем работать над формированием нового репертуара, по вечерам собираемся на репетиции".

У абатского ансамбля "Мелодия" есть достижения на конкурсах, фестивалях регионального и окружного уровней. По словам руководителя, самое большое удовлетворение от своей работы они получают, когда выезжают с концертами по Абатскому району и радуют творчеством жителей соседних районов.

организаторов регионального фестиваля любительских коллективов | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов

Анжела Лебедева

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# Абатский район , ансамбль , духовые инструменты , конкурс

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