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"Алябьевская осень" придет в Тобольск, Каскару и Юргинский район

Общество, 13:15 16 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень, Тобольск, село Каскара Тюменского района и Юргинский район присоединятся к юбилейному фестивалю "Алябьевская осень" в 2020 году. Об этом сообщила директор областного департамента культуры Елена Майер.

"Запланирован приезд Академического ансамбля народных инструментов имени Осипова. Совместно с Тюменским симфоническим оркестром они выступят не только в Тюмени, но и в Тобольске, в селе Каскара и в Юргинском районе. Это будет хороший подарок для жителей наших муниципалитетов", - подчеркнула Елена Майер.

Отметим, фестиваль продлится с 30 сентября по 30 октября. В программе заявлен концерт, посвященный памяти народного артиста СССР Юрия Гуляева. Известные исполнители представят различные грани творчества знаменитого земляка. Кроме того, в филармонии выступят победители и участники Всероссийского конкурса оперных певцов им. Юрия Гуляева.

Отдельный концерт посвятят творчеству австрийского композитора, органиста и музыкального педагога Антона Брукнера. Тюменский филармонический оркестр выступит с участием дирижера, народного артиста России Марка Горенштейна.

Любовь Голышева

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# Алябьевская осень , Елена Майер , Тюменский филармонический оркестр , фестиваль

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