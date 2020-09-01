Тюменский нефтегазовый форум запустил мобильное приложение

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Рассказать о себе и компании, ознакомиться с актуальной программой форума, создать личное расписание гости Тюменского нефтегазового форума могут с помощью мобильного приложения ТНФ’20 с простым, интуитивно понятным и одновременно функциональным интерфейсом.

Оно доступно, сообщает пресс-служба Тюменского нефтегазового форума, как на устройствах IOS, так и на Android.

В чате приложения можно связаться с другими гостями ТНФ и обсудить общие темы, задать вопросы спикерам панельных сессий и круглых столов, выступающим офлайн.

Важные сообщения от организаторов будут приходить на телефоны пользователей в виде оповещений - это гарантия того, что участники, скачавшие мобильное приложение TNF, не пропустят то или иное мероприятие. Выражать свою позицию в несколько кликов независимо от местонахождения позволяет функция голосования и опросов в приложении.

В разделе "Фотогалерея" гости смогут делиться фотографиями и увидеть себя на официальных снимках Тюменского нефтегазового форума.

В этом году на Тюменский нефтегазовый форум уже зарегистрировалось рекордное количество участников: около 3 тыс. офлайн и более 4 тыс. онлайн-гостей.