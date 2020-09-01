Посетителей выставки TNF-2020 обеспечат масками, перчатками и антисептиками

Фото: организаторов Тюменского нефтегазового форума Фото: организаторов Тюменского нефтегазового форума

Далее в сюжете Более 60 компаний представят инновационные разработки на TNF-2020

Набор средств индивидуальной защиты получит каждый гость выставки инноваций Тюменского нефтегазового форума. В него войдут одноразовая маска, перчатки и антисептик для рук, рассказала руководитель выставки TNF-2020 Олеся Шангареева.

По ее словам, посетить мероприятие могут все желающие, но нужна предварительная регистрация на сайте или в шатре на входе. Она уточнила, что выставка узкоспециализированная и будет интересна сотрудникам нефтегазовой отрасли, студентам, инвесторам.

Обеспечить их безопасность – одна из главных задач организаторов. Напомним, все участники XI Тюменского нефтегазового форума-2020 прежде, чем попасть на мероприятие, сдадут экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. Сделать это можно в аэропорту Рощино, в отеле Hilton и на площади перед зданием технопарка.

Участие в выставке подтвердили более 40 экспонентов, среди них резиденты компаний "Сколково", ЛУКОЙЛ, ТИУ, группы компаний Socar. Выставочный павильон займет 1 тыс. 300 кв. м, общая площадь выставки - 2 тыс. 400 кв. метров - на 30% больше, чем в 2019 году.

Напомним, XI Тюменский нефтегазовый форум и выставка инноваций ТЭК пройдет в Тюмени 22-24 сентября.

Евгения Шевцова