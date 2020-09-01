Более 60 компаний представят инновационные разработки на TNF-2020

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Около 60 компаний представят продукцию на выставке инноваций ТЭК в рамках XI Тюменского нефтегазового форума 22-24 сентября.

Среди них резиденты крупных компаний "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "СибБурМаш", ассоциации машиностроителей Тюменской области, Тюменского индустриального университета, "Сколково", а также иностранные разработчики, рассказала руководитель выставки TNF-2020 Олеся Шангареева.

По ее словам, выставка 2020 года будет отличаться большим масштабом: максимальная площадь индивидуального стенда увеличилась с 35 до 70 кв. м, общая площадь выставочного павильона – до 1 тыс. 300 кв. м, что на 30% больше, чем в 2019 году. Возросло и количество участников от отдельных компаний. Например, в 2019 году продукцию представляли восемь резидентов "Сколково", в 2020 – 13.

"Многие устали от онлайн-формата, нужно живое общение. Компании знают, в чем они конкурентоспособны, какое оборудование сегодня нужно на рынке и что они могут предложить. Мы со своей стороны подбираем для них выгодные условия участия в выставке, готовим стенд и его наполнение. Многие компании везут тяжелое, крупногабаритное оборудование, например, бурильное. Мы берем на себя заботы, как его разместить и закрепить, чтобы стенд был наглядным и безопасным для посетителей", - рассказала Олеся Шангареева.

Тюменский нефтегазовый форум – ведущая профильная площадка страны, ежегодно собирающая более 3 тыс. экспертов нефтегазовой отрасли, представителей федеральных министерств и ведомств и руководителей компаний-лидеров рынка.

Евгения Шевцова