  • 18 сентября 202018.09.2020пятница
  • USD75,1941
    EUR88,6313
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор назвал приоритеты ТНФ-2020

Губернатор, 19:34 17 сентября 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Особая ценность Тюменского нефтегазового форума в том, что он давно превратился в крепкое связующее звено между малым и средним бизнесом и крупнейшими нефтегазовыми компаниями, а также между наукой и реальным производством.

Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор на своей официальной странице в соцсети. Онлайн-площадка ТНФ-2020 соберет множество участников, считает глава региона.

Тюменский нефтегазовый форум в 2020 году пройдет в непростых условиях, продиктованных мировой пандемией COVID-19, поэтому особую роль в его проведении сыграют дистанционные форматы делового общения и бизнес-мероприятий.

"Тюменский нефтегазовый форум завоевал заслуженную репутацию одной из самых интересных дискуссионных площадок в российском ТЭК. Наш форум - живой организм. Мы видим, как здесь кипят споры и рождаются оригинальные идеи, завязываются деловые коммуникации, готовятся и заключаются важные контракты", - написал Александр Моор.

Губернатор выразил уверенность в том, что ТНФ вновь станет серьезным импульсом для развития региональной экономики и отечественного нефтегазового комплекса.

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , ТНФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:34 17.09.2020Александр Моор назвал приоритеты ТНФ-2020
15:18 15.09.2020Завод геофизического оборудования могут построить в Тюменской области
16:18 14.09.2020Александр Моор: водопровод в Каскару построен более чем на 50 процентов
17:40 13.09.2020Александр Моор поздравил Наталью Комарову с назначением на пост губернатора