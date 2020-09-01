Александр Моор назвал приоритеты ТНФ-2020

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Особая ценность Тюменского нефтегазового форума в том, что он давно превратился в крепкое связующее звено между малым и средним бизнесом и крупнейшими нефтегазовыми компаниями, а также между наукой и реальным производством.

Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор на своей официальной странице в соцсети. Онлайн-площадка ТНФ-2020 соберет множество участников, считает глава региона.

Тюменский нефтегазовый форум в 2020 году пройдет в непростых условиях, продиктованных мировой пандемией COVID-19, поэтому особую роль в его проведении сыграют дистанционные форматы делового общения и бизнес-мероприятий.

"Тюменский нефтегазовый форум завоевал заслуженную репутацию одной из самых интересных дискуссионных площадок в российском ТЭК. Наш форум - живой организм. Мы видим, как здесь кипят споры и рождаются оригинальные идеи, завязываются деловые коммуникации, готовятся и заключаются важные контракты", - написал Александр Моор.

Губернатор выразил уверенность в том, что ТНФ вновь станет серьезным импульсом для развития региональной экономики и отечественного нефтегазового комплекса.