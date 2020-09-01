TNF-2020: нефтяникам в Тюмени будет о чем поговорить

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Тюменский нефтегазовый форум – площадка актуальная и необходимая даже в условиях пандемии, считает генеральный директор агентства развития научно-образовательных проектов Антон Машуков.

"COVID-19 повлиял на все отрасли промышленности, а на нефтегазовую – вдвойне. Мы сомневались, будет ли дискуссионная площадка вообще актуальной, но по итогам онлайн-встреч, конференций увидели, что именно в это время форум крайне нужен. Откликнулись ключевые министерства, крупные компании, мировые спикеры. Нам есть о чем говорить", - отметил он.

Вызвал интерес и формат форума: часть мероприятий пройдет в онлайн, ключевые сессии – в традиционном виде. По мнению Антона Машукова, это востребовано - многие устали от онлайна, не все вопросы можно решить перед экраном монитора. Также форум удалось сделать площадкой, где генерируются новые идеи.

"Разумеется, у Тюменской области есть и свой интерес. Мы показываем, как работаем, наши преимущества, чтобы у многих компаний после не стоял выбор, в какой регион инвестировать. Поэтому важно, чтобы передовой нефтесервис, интеллектуальные нефтегазовые технологии ассоциировались с Тюменью. Плюс это хорошая площадка, где компании могут пообщаться друг с другом", - сказал Антон Машуков.

Напомним, TNF пройдет 22-24 сентября. На него зарегистрировались более 2 тыс. участников. Партнерами мероприятия станут крупнейшие нефтегазовые компании, в том числе "Газпром нефть", НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, "Татнефть", "Роснефть" (ООО "Уватнефтегаз"), "Сургутнефтегаз", группа компаний Socar, "Газпром" ("Газпром недра").

Евгения Шевцова