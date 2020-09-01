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Образец первой тюменской нефти представят на TNF-2020

Экономика, 12:46 18 сентября 2020

angi.ru

Специальный стенд, посвященный 60-летию со дня открытия Шаимского нефтяного месторождения, оборудуют на выставке инноваций в рамках XI Тюменского нефтегазового форума.

Именно с этого месторождения началась нефтегазовая история Западной Сибири. Как рассказала руководитель выставки TNF-2020 Олеся Шангареева, посетители увидят образцы той самой первой нефти, телеграмму об ее открытии, макеты вертолета, качалки, магнитометра, которые использовали на месторождении в 1960-х годах.

Насколько продвинулись технологии в нефтегазовой сфере, расскажут современные павильоны – их общая площадь на выставке составит 1 тыс. 300 кв. м – на 30% больше, чем в прошлом году.

Среди экспонентов - резиденты компаний "Роснефть", ЛУКОЙЛ, ТИУ, "СибБурМаш", ассоциации машиностроителей Тюменской области, "Сколково".

XI Тюменский нефтегазовый форум и выставка инноваций ТЭК пройдет в Тюмени 22-24 сентября.

Евгения Шевцова

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# Тюменский нефтегазовый форум , Шаимское месторождение

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