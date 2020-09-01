Свыше восьми тысяч участников соберет XI Тюменский нефтегазовый форум

| Фото: пресс-служба Тюменского нефтегазового форума | Фото: пресс-служба Тюменского нефтегазового форума

На XI Тюменский нефтегазовый форум зарегистрировались более 8 тыс. участников. Это в два раза больше, чем в 2019 году, передают оперативный штаб региона.

Мероприятия ТНФ будут проходить в двух форматах онлайн и оффлайн. Для участия в очном зарегистрировались 4 тыс. 100 человек, в удаленном - более 4 тыс.

Как пояснили организаторы форума, интерес участников подтверждает актуальность и важность события. Во-первых, это первое крупное мероприятие федерального масштаба в России за период пандемии. Во-вторых, у участников появилась возможность посетить форум в формате онлайн. И этот вариант существенно увеличил их количество.

Ведущие российские нефтегазовые компании подтвердили участие в ТНФ: "НОВАТЭК", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Татнефть" - выступают его партнерами.

Все мероприятия форума согласованы с управлением Роспотребнадзора региона. Организаторами предусмотрено выполнение всех требований и рекомендаций ведомства.