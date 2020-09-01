В Тюмени водитель иномарки въехал в бетонные блоки и убежал

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Водитель автомобиля Chevrolet въехал в бетонные блоки на путепроводе по ул. Пермякова в Тюмени 22 сентября.

ДТП произошло на мосту – по дороге к автовокзалу – вечером.

"Водитель иномарки въехал в бетонные блоки. После он убежал с места ДТП", — сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Водителя будут разыскивать автоинспекторы, автомобиль эвакуируют на спецстоянку.

В ГИБДД добавили, что пока информации о пострадавших не поступало.

Инна Пахомова