В Тюмени водитель иномарки въехал в бетонные блоки и убежал
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)
Водитель автомобиля Chevrolet въехал в бетонные блоки на путепроводе по ул. Пермякова в Тюмени 22 сентября.
ДТП произошло на мосту – по дороге к автовокзалу – вечером.
"Водитель иномарки въехал в бетонные блоки. После он убежал с места ДТП", — сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Водителя будут разыскивать автоинспекторы, автомобиль эвакуируют на спецстоянку.
В ГИБДД добавили, что пока информации о пострадавших не поступало.
Инна Пахомова