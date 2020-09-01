  • 23 сентября 202023.09.2020среда
  • USD76,2711
    EUR89,4813
  • В Тюмени 7..9 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени водитель иномарки въехал в бетонные блоки и убежал

Происшествия, 20:59 22 сентября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Водитель автомобиля Chevrolet въехал в бетонные блоки на путепроводе по ул. Пермякова в Тюмени 22 сентября.

ДТП произошло на мосту – по дороге к автовокзалу – вечером.

"Водитель иномарки въехал в бетонные блоки. После он убежал с места ДТП", — сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Водителя будут разыскивать автоинспекторы, автомобиль эвакуируют на спецстоянку.

В ГИБДД добавили, что пока информации о пострадавших не поступало.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:14 22.09.2020СК назвал основную причину взрыва газа в жилом доме в Тюмени
20:59 22.09.2020В Тюмени водитель иномарки въехал в бетонные блоки и убежал
14:51 22.09.2020Наркодельцов с гашишем задержали в Заводоуковском округе
14:40 22.09.2020Северянина отправили в колонию за сбыт фальшивых купюр и наркотиков в Тюмени