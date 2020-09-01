Юных тюменцев ждут на бесплатных занятиях по мини-футболу

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Более 1 тыс. бесплатных мест для занятий мини-футболом сформировано в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Заниматься юные тюменцы могут в ДЮСШ "Прибой", "Рубин", "Старт XXI век", "Тура" и центре "Контакт". Прием на бюджетные места по общеразвивающим программам осуществляется с семи лет, по предпрофессиональным программам - преимущественно с девяти лет. Кроме того, ведется набор в группы на платной основе. Подробную информацию об условиях приема можно получить на официальных сайтах спортивных школ.

Заниматься и совершенствовать футбольные навыки можно и в профильных клубах города: ФК "Тюмень", "Юная Сибирь", "Бомбардир", "Юниор".

Кроме профильных секций в учреждениях спорта и молодежной политики, в Тюмени проводятся бесплатные спортивные занятия для детей, подростков и взрослых по месту жительства. Расписания тренировок можно найти на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.