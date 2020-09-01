Тюменские интеллектуалы проведут игру 27 сентября
| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области" во ВКонтакте
Донабор команд для участия в первом этапе Открытого всероссийского синхронного чемпионата (ОВСЧ) объявило Интеллектуальное движение Тюменской области. Чемпионат стартует 27 сентября в 15 часов 15 минут, сообщает движение.
ОВСЧ - важнейший студенческий турнир. Командам предстоит справиться с вопросами высокой сложности и отобраться на студенческий чемпионат России.
Организаторы Открытого всероссийского синхронного чемпионата установили взнос для студенческих команд в размере 300 рублей с команды. Школьные команды участвуют бесплатно.