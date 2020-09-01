Новый сквер на улице Республики обсудят тюменцы

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Жители Тюмени поразмышляют, каким должно стать новое городское пространство на дизайн-сессии "Перспективы нового сквера на улице Республики", которая начнется в мультицентре "Контора пароходства" 29 сентября в 19 часов, сообщают организаторы.

На встречу приглашают тех, кто живет или работает рядом со зданиями №№ 19 и 21 по ул. Республики, всех, кто хотят поделиться идеями и задумками по развитию городской среды. На дизайн-сессии будут рады тем, кто обладают знаниями в сфере архитектуры и урбанистики.

На встрече планируется выступление о прошлом и настоящем территории между зданиями №№ 19 и 21 по ул. Республики. Слушателям расскажут о трендах и вдохновляющих кейсах развития городских пространств. Гостей ждет интерактивное обсуждение функционального наполнения места в формате заполнения стикер-карт.

Зарегистрироваться на дизайн-сессию можно по ссылке.