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Добровольную пожарную команду создали в Увате

Общество, 16:58 25 сентября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области во "ВКонтакте" | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во "ВКонтакте"

Созданная в Уватском районе добровольная пожарная команда заступила на боевое дежурство по охране села Першино, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Команды формируют для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, уватская ДПК стала 24-й в Тюменской области. В Першино зарегистрировали семь добровольных огнеборцев. Они будут помогать профессиональным пожарным проводить профилактику пожаров и участвовать в их ликвидпации.

Для этого в сельское поселение передан пожарный автомобиль для доставки к месту пожара боевого расчета из семи человек, спецоборудования, воды и пенообразователя.

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# добровольцы , Першино , пожарные , Уватский район

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