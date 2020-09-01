Раритетные издания представят на фестивале в Тюмени

| Фото: из сообщества "Фестиваль соседей! 72 регион!" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Фестиваль соседей! 72 регион!" во ВКонтакте (архив)

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Старинные книги выставит фонд "Земля сибирская" на "Фестивале соседей" в ЖК "Преображенский" в Тюмени 26 сентября в 15 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор регионального научно-исследовательского фонда "Земля сибирская" Андрей Мутьев, гости фестиваля смогут увидеть раритетные издания и печатную машинку, выпущенную в Москве в 1950-е годы.

| Фото: из сообщества "Фестиваль соседей! 72 регион!" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Фестиваль соседей! 72 регион!" во ВКонтакте (архив)

На площадке фонда будут представлены дореволюционные издания, среди них есть книги 1850-го года выпуска. "Можно будет увидеть псалтыри, издания о краеведении из библиотеки Николая Чукмалдина и библиотеки училища купцов Колокольниковых. Тематика — в основном научная. Возьму с собой журнал "Дело" и книжки издательства "Просвещение", удивляющие качеством печати и цветными изображениями", — говорит Андрей Мутьев.

Напомним, "Фестиваль соседей" развернется во дворе дома №12 на ул. Александра Протозанова в ЖК "Преображенский". На нем будут работать более 40 площадок, на которых представители некоммерческих организаций представят информацию о своей деятельности и проекты. В 2020 году к событию присоединились спортивные объединения и цирковые студии.

Инна Пахомова