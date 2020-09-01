В Тюмени пройдет марафон по подготовке волонтеров-спасателей

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Около 40 волонтеров пройдут обучение в ходе двухнедельного марафона по подготовке к спасательным действиям в чрезвычайных ситуациях, который стартует в Тюмени 26 сентября. Участие в проекте примут добровольцы от 16 до 22 лет.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, автор идеи Максим Бойко, занятия для ребят проведут сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области. Для волонтеров организуют вебинары. Часть занятий пройдет на базе ТИУ — специалисты ведомства сами приедут к добровольцам с лекциями.

За две недели волонтеры научатся оказывать первую и психологическую помощь пострадавшим. Узнают, как обезопасить себя и окружающих во время массовых событий.

В конце обучения добровольцы сдадут зачеты. Им предложат несколько испытаний на время. "В рамках зачета для участников подготовили небольшой тест. Мы должны оценить, насколько они могут сохранять самообладание в стрессовых ситуациях, в моменты, когда требуется быстрое принятие решений и не хватает времени", — поделился Максим Бойко.

По результатам образовательного марафона в региональном отделении Всероссийского студенческого корпуса спасателей планируют сформировать штат волонтеров безопасности. В дальнейшем эти добровольцы будут применять полученные знания на различных массовых мероприятиях.

"26 сентября на "Фестивале соседей" в ЖК "Преображенский" мы устраиваем полевую практику для волонтеров. Часть участников проекта попробует поработать на мероприятии. На "Фестивале соседей" организуем работу двух площадок — по обучению алгоритму проведения сердечно-легочной реанимации и безопасному туризму для детей. И наши волонтеры посмотрят, каково это обеспечивать безопасность на мероприятии", — отметил Максим Бойко.

Напомним, летом 2020 года проект получил финансовую поддержку благодаря участию в конкурсе проектов "Моя идея.PRO" от мультицентра "Моя территория". На его реализацию направили 150 тыс. рублей.

Инна Пахомова