Более сорока площадок откроют для тюменцев на "Фестивале соседей"

| Фото: из сообщества "Фестиваль соседей! 72 регион!" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Фестиваль соседей! 72 регион!" во ВКонтакте (архив)

Более 40 площадок, на которых некоммерческие организации расскажут о своей деятельности, откроют на "Фестивале соседей", который стартует в ЖК "Преображенский" 26 сентября в 15 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель АНО "Живой город" Михаил Мельцер, это будет крупнейшее событие за всю историю проведения "Фестивалей соседей". Отметим, он будет юбилейным — его проведут в 20-й раз.

"У нас будут представлены традиционные активности: военно-патриотические, правозащитные, инклюзивные площадки, отделения, посвященные работе с детьми, семьями. Они с нами давно. В этот будут и новые площадки, которые обязательно заинтересуют гостей. К нашему фестивалю присоединилось много спортивных общественных организаций. Будут площадки клуба боевых искусств "Лидер", клуба дворового футбола, цирковых студий", — говорит Михаил Мельцер.

Центр славянской культуры "Академия семейного благополучия" представит гостям фестиваля хороводы и мастер-классы. Представители клуба исторического танца "Дамы и кавалеры" научат танцевать.

Любителей интеллектуальных игр ждет краеведческая викторина на площадке проекта "Волонтеры 2020". Тюменцы могут ответить на вопросы о Международном дне соседей. За правильные ответы вручат небольшие призы: шоколадки, значки, сувениры, сертификаты от партнеров.

По словам Михаила Мельцера, все активности будут доступны жителям областной столицы до 19 часов.

"Фестиваль соседей" развернется во дворе дома №12 на ул. Александра Протозанова в ЖК "Преображенский".

Инна Пахомова