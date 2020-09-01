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Тюменские и казахстанские общественники расширяют направления сотрудничества

Общество, 18:04 25 сентября 2020

Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Меморандум о сотрудничестве подписали Альянс СО НКО Тюменской области и Гражданский альянс Восточно-Казахстанской области.

Как сообщили в пресс-службе тюменского альянса, в марте 2020 года на форуме Общественной палаты РФ "Сообщество" председатель организации Михаил Мельцер выступил одним из спикеров дискуссионной сессии "Породненные города и другие форматы межмуниципального сотрудничества в российско-казахстанском приграничье". Одним из итогов встречи тогда стало заключение первого международного меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между Альянсом СО НКО Тюменской области и общественным фондом "Гражданский альянс Костанайской области "ГрИн".

Меморандум о сотрудничестве с объединением юридических лиц "Гражданский альянс Восточно-Казахстанской области" предполагает развитие и укрепление институтов гражданского общества на обеих территориях, расширение социальных и международных связей. Планируется, что подписанты регулярно будут обмениваться успешными социальными практиками, методическими и другими материалами, представляющими интерес для развития гражданского общества дружеских народов, а также способствовать расширению экономического, культурного и научно-образовательного сотрудничества между регионами.

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# Казахстан , международные отношения , социально ориентированные некоммерческие организации

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