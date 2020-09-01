Тюменцам предлагают стать наставниками в социальном проекте "Шанс"

| Фото: из сообщества "Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Тюменцы могут стать наставниками в социальном проекте "Шанс". Вместе с подростками они примут участие в событиях по направлениям: творчество, спорт, саморазвитие и медиа, сообщают организаторы.

"Проект "Шанс" реализуется в Тюмени четвертый год подряд. Его основные участники — подростки, нуждающиеся в помощи и поддержке. Главные задачи наставника — координировать ребенка на всех этапах проекта, морально поддерживать и передавать свой опыт молодому поколению. Важно, чтобы ребята увидели альтернативу, открыли возможности для саморазвития и работы над собой", — рассказали организаторы.

Принять участие в проекте "Шанс. Наставничество" могут тюменцы в возрасте от 25 до 40 лет. Организаторы ждут тех, кто готов учиться общению с подростками под руководством психолога, раскрыть возможности и таланты подростков и показать траекторию развития, поделиться накопленным профессиональным опытом и быть полезным.

Желающие должны зарегистрироваться по ссылке. После отбора участников ждет образовательный интенсив для наставников об особенностях и поведении подростков. Затем наставники смогут познакомиться с подростками.

Проект стартует 5 октября. Продолжительность — два с половиной месяца.

С подробной презентацией проекта можно ознакомиться здесь.