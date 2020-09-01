Тюмень примет всероссийский турнир по баскетболу на колясках

| Фото: ТООО ВОИ | Фото: ТООО ВОИ

Команды из шести регионов страны сойдутся на Всероссийском турнире по баскетболу на колясках, который пройдет в Тюмени на базе спортивного комплекса "Строймаш" с 9 по 12 октября.

Среди участников - "Крылья Барса" из Республики Татарстан, московский "Фалькон", "Импульс" из Челябинской области, "Волга" из Ульяновской области, "Легион-Югра" из Ханты-Мансийского автономного округа. Тюменскую область представит команда "Шанс".

Как сообщили в региональном отделении ВОИ, игры будут проходить с 9 до 18 часов. Вход для зрителей и болельщиков в спортивный зал СК "Строймаш"(ул. Индустриальная, 49а) по предварительной записи: тел. 56-89-40 (доб. 5). К сотрудничеству приглашают волонтеров.

Также 14 октября в спорткомплексе пройдет чемпионат Тюменской области по баскетболу на колясках. Команды из областного центра и муниципальных образований встретятся в спортивных баталиях в формате стритбола. Начало игр - в 9 часов. Вход тоже по предварительной записи.

Организаторы и учредители спортивного турнира и чемпионата: Всероссийское общество инвалидов, Российский спортивный союз инвалидов, правительство Тюменской области, Тюменская региональная организация Всероссийского общества инвалидов, Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Тюменской области.

Дарья Казакова