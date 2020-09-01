Полеты наяву: тюменцы с ограниченными возможностями здоровья осваивают аэротрубу

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Десять воспитанников детско-юношеской спортивно-адаптивной школы "Неге" и команда баскетболистов на колясках "Шанс" из адаптивного отделения ДЮСШ №3 стали первыми участниками проекта "Расправь крылья". Ощутить чувство свободного полета в самой большой аэротрубе Уральского федерального округа ребята смогли благодаря совместному проекту департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени и аэродинамического комплекса FlyFamily.

Необычное место для досуга и спорта появилось на карте областной столицы в 2019 году. В России подобных точек - всего несколько десятков. Диаметр полетной зоны тюменской аэротрубы - три метра, высота - семь метров. Инструкторы центра - профессиональные парашютисты, парапланеристы и пилоты.

Помимо коммерческого использования, комплекс предназначен для занятий аэротрубными дисциплинами парашютного спорта, подготовки спортсменов-парашютистов, возможно проведение соревнований федерального уровня. Разработаны программы реабилитации детей с легкой формой ДЦП, а в сотрудничестве с администрацией Тюмени и специалистами спортивно-адаптивной школы "Неге" прорабатываются варианты для молодых людей с другими повреждениями опорно-двигательного аппарата.

Как рассказала корреспонденту агентства "Тюменская линия" заместитель директора городского департамента по спорту и молодежной политике Светлана Субботина, получилось полезное и увлекательное событие: дети и гости узнали о новом популярном среди молодежи виде спорта, посмотрели показательные выступления чемпионов парашютного спорта и тренеров FlyFamily, попробовали сами справиться с воздушными потоками аэродинамической трубы, а после оценили здоровые и полезные блюда от поваров комплекса. Такие мероприятия планируют организовывать раз в три месяца.

Светлана Субботина поблагодарила социально ответственный бизнес за сотрудничество в таком важном деле, как реабилитация тюменцев с ОВЗ. По ее словам, представители FlyFamily не только проявили инициативу, но и фактически изменили собственное здание для того, чтобы сделать его доступным всем без исключения: за год расширили дверные проемы на входе, в лифте, раздевалках и душевых, чтобы колясочники могли свободно попасть внутрь. Пандемия помешала запустить проект "Расправь крылья" раньше, но как только позволила эпидемиологическая ситуация, они подали заявку на включение в реестр и радушно приняли первых участников.

Замдиректора департамента отметила, что дети с ДЦП нуждаются в таком виде спорта, где задействованы многие группы мышц, где нужно учиться координации движений. Ребята в аэротрубе испытали настоящий восторг, некоторые поделились, что впервые за долгое время почувствовали облегчение. Все тренировки в симуляторе свободного падения проходят не только под контролем инструкторов, но и при участии специалистов спортивно-адаптивной школы "Неге".

Сами представители комплекса FlyFamily признались, что это был незабываемый опыт. "Мы не можем сказать, что все прошло совсем гладко, ведь это наш первый раз и мы очень волновались. Но вся наша команда и все люди, которые были там, получили уйму позитивных эмоций от этого дня. Знаете, смотреть на эмоции этих ребят, на их сияющие глаза, на эту радость - это незабываемо. Это было наше первое мероприятие такого рода, но теперь явно не последнее", - подчеркнули они.

Дарья Казакова