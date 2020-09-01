67 человек с COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

69 пациентов с коронавирусом выявили в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 7 тыс. 523 новых случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 27,1% не имелось клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 тыс. 4 человека.

В Москве 1 тыс. 792 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 232, в Московской области - 204.

В Ханты-Мансийском автономном округе заболели 147 человек, в Свердловской области - 139, на Ямале - 96, в Челябинской области - 57, в Курганской области - 33.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 143 тыс. 571 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 тыс. 225 летальных исходов, выздоровело 940 тыс. 150 человек.