Роспотребнадзор разъяснил правила прибытия тюменцев из-за рубежа

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Тюменцам, прилетающим из-за рубежа, нужно снова находиться на самоизоляции – до получения отрицательных тестов на COVID-19. Соответствующие изменения действуют на территории России с 24 сентября.

Теперь при приобретении билета граждане заполняют анкету на борту самолета и электронную форму на госуслугах до вылета. В течение трех дней после прилета нужно пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результат на госуслугах. До момента получения анализа гражданин должен находиться на самоизоляции по месту жительства или пребывания.

Как уточнила помощник руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ангелина Лавренова, если рейс с пересадкой, пройти исследование можно не в месте пересадки, а по прилете в Тюмень. Если человек опасается заразить семью, можно сдать промежуточный тест в пересадочном аэропорту.

Если тест оказался положительным или человек почувствовал ухудшение во время самоизоляции, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью без посещения медорганизаций.

Кроме того, работодателей обязали информировать работников, выезжающих за границу, о необходимости соблюдения режима изоляции до получения результатов ПЦР-теста.

"Возвращаясь из-за границы, человек должен осознавать, что может быть потенциально опасным для семьи. Если есть возможность, лучше провести самоизоляцию вдали от членов семьи. Главное – не забывать в поездке о масочном режиме, использовании антисептика и дистанции не менее полутора метров. Сейчас такое время, когда нужно привыкнуть к изменениям и уделить особое внимание тому, чтобы максимально себя защитить", - подчеркнула Ангелина Лавренова.

Евгения Шевцова