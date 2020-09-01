В Тюменской области 71 человек заболел COVID-19 за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области у 71 жителя выявлен COVID-19 за сутки. Всего в России зарегистрировано 7 тыс. 867 новых случаев коронавируса в 83 регионах 27 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб.

За сутки в России зафиксировано 99 летальных исходов, полностью выздоровело 3 тыс. 68 человек.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции выявлено в Москве - 2 тыс. 26, Санкт-Петербург - 227, Московская область - 226.

В УФО: Ханты-Мансийский автономный округ - 144, Свердловская область - 141, ЯНАО - 98, Тюменская область - 71, Челябинская область - 65, Курганская область - 31.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 151 тыс. 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 тыс. 324 летальных исхода, выздоровело 943 тыс. 218 человек.