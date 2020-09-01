Женщина с COVID-19 умерла в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

66-летняя жительница Тюменской области скончалась от двухсторонний пневмонии и полиорганной недостаточности на фоне нескольких хронических заболеваний 27 сентября, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за минувшие сутки в регионе выявлено 71 новых случая заболевания. Среди заболевших есть четыре ребенка. Всего с начала пандемии - 9 тыс. 282.

Оправились от болезни восемь жителей области. За весь период - 7 тыс. 552 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 14 пациентов.

937 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 982 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 37 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.