Женщина с COVID-19 умерла в Тюменской области
66-летняя жительница Тюменской области скончалась от двухсторонний пневмонии и полиорганной недостаточности на фоне нескольких хронических заболеваний 27 сентября, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за минувшие сутки в регионе выявлено 71 новых случая заболевания. Среди заболевших есть четыре ребенка. Всего с начала пандемии - 9 тыс. 282.
Оправились от болезни восемь жителей области. За весь период - 7 тыс. 552 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 14 пациентов.
937 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 982 - на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 37 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.