24 жителя Тюменской области привезли COVID-19 из-за границы

Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области

У 24 жителей Тюменской области, прибывших из-за границы, выявлена коронавирусная инфекция, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Тюменцы, прилетающие из-за рубежа, должны в трехдневный срок сдать анализ на COVID-19. До получения отрицательного результата им нужно находиться на самоизоляции. По данным ведомства, на 25 сентября, всего из-за границы прилетели 6 тыс. 486 человек, из них 111 нарушили трехдневный срок сдачи анализа. На них составили административные протоколы.

Сотрудники управления контролируют исполнение гражданами обязательств, предписанных Роспотребнадзором. Также работодатели должны информировать работников, выезжающих за границу, о необходимости соблюдения режима изоляции до получения результатов ПЦР-теста.