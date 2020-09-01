  • 28 сентября 202028.09.2020понедельник
  • USD76,8195
    EUR89,6637
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

24 жителя Тюменской области привезли COVID-19 из-за границы

Общество, 10:01 28 сентября 2020

Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области

У 24 жителей Тюменской области, прибывших из-за границы, выявлена коронавирусная инфекция, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Тюменцы, прилетающие из-за рубежа, должны в трехдневный срок сдать анализ на COVID-19. До получения отрицательного результата им нужно находиться на самоизоляции. По данным ведомства, на 25 сентября, всего из-за границы прилетели 6 тыс. 486 человек, из них 111 нарушили трехдневный срок сдачи анализа. На них составили административные протоколы.

Сотрудники управления контролируют исполнение гражданами обязательств, предписанных Роспотребнадзором. Также работодатели должны информировать работников, выезжающих за границу, о необходимости соблюдения режима изоляции до получения результатов ПЦР-теста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Роспотребнадзор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:09 28.09.2020"Неделя искусств" стартовала в тюменском "Кванториуме"
10:58 28.09.2020Тюменцам предлагают стать наставниками в социальном проекте "Шанс"
10:36 28.09.2020Сайт "Тюменской линии" надел маску
10:25 28.09.2020Тобольский "Кванториум" запускает проект трендов для подростков