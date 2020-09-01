В Тюменской области продлят режим повышенной готовности

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 будет продлен в Тюменской области. Об этом решении областного оперативного штаба сообщил в прямом эфире в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники глава региона Александр Моор.

За последние две недели число ежедневно заболевших COVID-19 в Тюменской области увеличилось с 55 до 70 случаев (по данным на 25 сентября), сообщил губернатор. Показатель заболеваемости в регионе - 601,9 случая на 100 тыс. населения. Это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России. Темп прироста заболеваемости за последние сутки - 0,77. Это выше среднего по стране.

"На протяжении двух месяцев мы с вами наблюдали спад заболеваемости. Сегодня мы видим рост коронавирусных цифр. Наложились два явления - сезонный рост респираторных заболеваний и не завершившаяся общемировая эпидемия коронавируса", - отметил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что областное правительство не планирует вводить какие-либо жесткие ограничения. Экономическая ситуация непростая, необходимо сохранить работающие предприятия и рабочие места, подчеркнул он.

"Стратегия полной изоляции населения применялась в начале года из-за того, что мир впервые столкнулся с такой проблемой. Мы не знали о том, как ведет себя вирус, как его лечить. Не хватало средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. Полная изоляция дала возможность выиграть время", - напомнил глава региона.

В регионе были развернуты моноинфекционные госпитали, приобретено дополнительное медицинское оборудование, сделаны запасы расходных материалов.

"Мы обучили работать с коронавирусом наших врачей, выработали в обществе новые привычки. Таким образом наша общая степень готовности противостоять эпидемии сейчас несоизмеримо выше того уровня, на котором мы находились вначале, полгода назад. Поэтому в борьбе с инфекцией мы переходим от стратегии полной изоляции к стратегии реагирования на очаги заболевания. Я думаю, что сегодня мы можем заменить всеобщие запретительные меры точной и точечной работой", - заявил Александр Моор.

Александр Моор поручил ужесточить контроль за соблюдением санитарных требований в общественном транспорте, местах массового скопления людей, на предприятиях. С 28 сентября начнут работать усиленные контрольные группы из сотрудников правоохранительных, областных и муниципальных органов власти, Роспотребнадзора.

Губернатор поставил задачу органам здравоохранения сохранить объемы плановой медицинской помощи, несмотря на изменения в эпидемиологической обстановке.

Глава региона призвал тюменцев старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, без крайней необходимости не посещать места массового скопления людей и выходя из дома, обязательно надевать маску.

"О наших действиях и изменениях в обстановке мы будем сообщать через официальные информационные каналы оперативного штаба. Берегите себя и будьте здоровы!" - обратился к землякам Александр Моор.

Евгений Бабенко