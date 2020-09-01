52 участника стали дипломантами тюменского онлайн-конкурса "Курултай-2020"

| Фото: координационного совета национальных общественных объединений Тюменской области | Фото: координационного совета национальных общественных объединений Тюменской области

52 участника - солисты, хореографические и вокальные коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства - стали дипломантами первого Тюменского областного казахского онлайн-конкурса "Курултай-2020", который завершился в Тюмени 29 сентября.

Еще 12 участников отмечены специальными призами жюри "Курултая" за особый творческий вклад в развитие и сохранение казахской культуры, сообщает пресс-служба координационного совета национальных общественных объединений Тюменской области.

Лидерами по числу конкурсантов, отмеченных дипломами, стали Ишим и Ишимский район, Тюмень, Исетский и Упоровский районы.

"Традиционно на протяжении более двух десятков лет на тюменской земле проходит большой Курултай казахов Тюменской области, - рассказал председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев. - Яркая культурная и спортивная программы, самобытные традиции казахского народа, радушная атмосфера праздника объединяет большое количество участников и гостей разных национальностей из регионов России и Республики Казахстан".

В связи с действием в регионе режима повышенной готовности и ограничений на проведение массовых мероприятий, связанных с распространением коронавируса, впервые Курултай казахов Тюменской области прошел в дистанционном формате.

В нем приняли участие таланты из 17 муниципалитетов Тюменской области, было подано более 150 заявок в пяти конкурсных номинациях: вокал, инструментальное исполнительство, хореография, художественное слово, декоративно-прикладное искусство. Самой популярной и многочисленной номинацией "Курултая" стал вокал.

"Мы рады, что смогли найти и реализовать новую форму полюбившегося тюменцам этнокультурного проекта, которая интересна и молодежи, и людям старшего возраста, - отметил Есенгалий Ибраев. - Среди видеоработ, победителей конкурса, мы отметили интересные, нестандартные идеи, креативные решения, а также мастерство и творческий потенциал участников".

Тюменский областной казахский онлайн-конкурс "Курултай-2020" был организован по инициативе национально-культурной автономии казахов Тюменской области при поддержке регионального комитета по делам национальностей.

По итогам отчетной видеоконференции принято решение провести Курултай казахов Тюменской области 2021 года в Упоровском районе.

Борис Олейник