В шести районах Тюменской области избрали глав муниципальных образований

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Последняя неделя сентября ознаменовалась рядом кадровых изменений. В шести муниципальных образованиях Тюменской области состоялись заседания местных дум, на которых народные избранники выбрали глав районов.

Главой Ялуторовского района вновь стал Андрей Гильгенберг. За его кандидатуру проголосовали местные депутаты 29 сентября.

Главой Заводоуковского городского округа избрана Светлана Касенова. Экс-глава округа Александр Анохин назначен советником губернатора Тюменской области.

Леонид Сауков вновь избран главой Упоровского района. На этой должности он с 2008 года.

Федора Шишкина переизбрали главой Ишима. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты на первом заседании городской думы седьмого созыва. В конкурсе участвовали два кандидата.

Главой администрации Уватского района выбран Сергей Путмин. Заседание местной думы состоялось 1 октября.

Александр Агеев избран главой Сорокинского муниципального района. За его кандидатуру единогласно проголосовали депутаты районной думы. Заседание состоялось 2 октября.