Главой Ялуторовского района избран Андрей Гильгенберг

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Главой Ялуторовского района избран Андрей Гильгенберг. За его кандидатуру проголосовали депутаты на заседании думы района, сообщается на сайте правительства Тюменской области.

В связи с истечением полномочий главы района, в августе был объявлен конкурс, на участие в нем поступили документы от двух кандидатов.

Андрей Соломонович Гильгенберг родился 12 июня 1965 года в гор. Талды-Курган Казахской ССР. Имеет высшее образование – в 1989 году окончил Тюменский сельскохозяйственный институт по специальности "Механизация сельского хозяйства".

С 1989 по 1997 годы Гильгенберг занимал должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя кафедры "Тракторы и автомобили" Тюменского сельхозинститута, а затем возглавил кафедру "Эксплуатация машинно-тракторного парка". Осенью 1997 года он был приглашен на работу в администрацию Тюменской области.

На государственной службе работал в качестве специалиста отдела развития и размещения производственных сил, начальника отдела потребительского рынка, а с января 2002 года возглавлял отдел механизации департамента агоропромышленного комплекса Тюменской области. С сентября 2012 года назначен на должность главы Ялуторовского района. Женат, имеет двух детей.