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Леонид Сауков избран главой Упоровского района

Политика, 18:28 29 сентября 2020

uporovo.admtyumen.ru

Главой Упоровского района избран Леонид Сауков, сообщается на портале правительства Тюменской области.

На заседании думы района 29 сентября депутаты из двух кандидатур единогласно проголосовали за Саукова.

Леонид Сауков родился в 1959 году в с. Яровское Казанского района. В 1981 году окончил Тюменский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик сельскохозяйственного производства. С 1985 года работал на Каскаринской птицефабрике, где прошел путь от бригадира тракторной бригады до исполнительного директора птицекомбината.

В 2005-2006 годах занимал должность первого заместителя главы администрации Тюменского района. С 2007 по 2008 год работал заместителем директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области. С 2008 года по настоящее время замещал должность главы Упоровского района.

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# Леонид Сауков , Упоровский район

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