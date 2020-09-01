Леонид Сауков избран главой Упоровского района

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Главой Упоровского района избран Леонид Сауков, сообщается на портале правительства Тюменской области.

На заседании думы района 29 сентября депутаты из двух кандидатур единогласно проголосовали за Саукова.

Леонид Сауков родился в 1959 году в с. Яровское Казанского района. В 1981 году окончил Тюменский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик сельскохозяйственного производства. С 1985 года работал на Каскаринской птицефабрике, где прошел путь от бригадира тракторной бригады до исполнительного директора птицекомбината.

В 2005-2006 годах занимал должность первого заместителя главы администрации Тюменского района. С 2007 по 2008 год работал заместителем директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области. С 2008 года по настоящее время замещал должность главы Упоровского района.